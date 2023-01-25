СКА — ЦСКА: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: победа СКА в матче за 1.70.



«СКА, имея отрыв от ЦСКА в 14 очков за 13 туров до финиша, почти обеспечил себе победу в регулярном чемпионате. Но о ней все мгновенно забудут, если в плей-офф что-то пойдет не так. Большинство экспертов предсказывает очередную встречу в западном финале двух армейских дружин. А потому их последнее свидание – своеобразная пристрелка и заявка на будущее.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Пока в очном противостоянии перевес на стороне москвичей – 2:3 ОТ, 2:6, 2:1, 3:1, 4:2. Как видите, команда Сергея Федорова после неудачного старта подобрала ключи к невской крепости. На прошлой неделе в Парке легенд ЦСКА доминировал 40 минут, повел 3:0. Только в заключительной трети гости проснулись и организовали какую-никакую погоню. Впрочем, им отчасти помогли хозяева, допустив ряд неоправданных удалений. Но в целом это была победа с позиции силы. На что обязательно должен последовать ответ от СКА, чтоб хотя бы поднять моральное состояние: дескать, и мы можем!



Словом, в заключительном стыке логично ждать рубки уровня плей-офф.

А значит, оба соперника постараются исключить всяческий риск. Ибо понимают, что расплата за любой просчет, учитывая класс исполнителей, придет незамедлительно. Значит, голов много не будет.



Насторожили два поражения ЦСКА после выигрыша у СКА – 1:2 (по буллитам) от земляков из «Динамо» и 1:3 в Нижнем Новгороде. Петербуржцы в это время, наоборот, дважды победили в гостях – 2:1 (по буллитам) «Северсталь» и 6:2 «Торпедо».



Думаю, автозаводцев Игоря Ларионова можно взять за оселок. Потому отдам предпочтение все-таки СКА. Невские армейцы возьмут верх – пусть и в дополнительное время», — сказал Славин.



Экспресс с коэффициентом 9.05.



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