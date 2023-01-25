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«Ноттингем Форест» – «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка английской лиги

«Ноттингем Форест» – «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка английской лиги
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» за 1.71.

«Ноттингем Форест» будет бороться за трофей, но в двух матчах его шансы снижаются. Очень насыщенный график. Чтобы пройти дальше в двухматчевом противостоянии, нужны большие ресурсы. Мне кажется, что сил и возможностей на это у «Ноттингем Форест» просто нет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Юнайтед» в последних двух матчах пропускал на 90-й минуте. Всё это разозлило команду. Кубок лиги, конечно, не самый престижный турнир, но любой трофей – это очень хорошо. Конечно, Тен Хагу хочется его завоевать, и «Манчестер» приложит для этого все усилия.

Думаю, что гости постараются уже в первом матче обеспечить себе комфортное преимущество, так как у «МЮ» сейчас всё в порядке и с игрой, и с мотивацией, скамейка запасных очень большая.

Защитники, которые мало играют (Линделёф, Магуайр), получат игровую практику (это игроки сборных). В линии нападения конкуренция также высока.

Думаю, «МЮ» проведёт хорошую игру. Не сомневаюсь в победе гостей», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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