«Ноттингем Форест» – «МЮ»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка английской лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 1.71.
«Ноттингем Форест» будет бороться за трофей, но в двух матчах его шансы снижаются. Очень насыщенный график. Чтобы пройти дальше в двухматчевом противостоянии, нужны большие ресурсы. Мне кажется, что сил и возможностей на это у «Ноттингем Форест» просто нет.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Манчестер Юнайтед» в последних двух матчах пропускал на 90-й минуте. Всё это разозлило команду. Кубок лиги, конечно, не самый престижный турнир, но любой трофей – это очень хорошо. Конечно, Тен Хагу хочется его завоевать, и «Манчестер» приложит для этого все усилия.
Думаю, что гости постараются уже в первом матче обеспечить себе комфортное преимущество, так как у «МЮ» сейчас всё в порядке и с игрой, и с мотивацией, скамейка запасных очень большая.
Защитники, которые мало играют (Линделёф, Магуайр), получат игровую практику (это игроки сборных). В линии нападения конкуренция также высока.
Думаю, «МЮ» проведёт хорошую игру. Не сомневаюсь в победе гостей», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 9.05.
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