«Ноттингем Форест» — «МЮ». Тен Хаг — гений

Голландский тренер в нескольких шагах от того, чтобы выиграть Кубок лиги с «красными дьяволами».

25 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка лиги «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «лесников» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ноттингем Форест» — «МЮ» 25 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка лиги «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» (25.01.2023)

Чемпионат Англии уходит на небольшой перерыв для того, чтобы команды успели сыграть в кубковых матчах. 25 января состоится первая встреча 1/2 финала Кубка лиги Англии. На стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме местный «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Майкл Оливер.

«Ноттингем» не перестаёт удивлять. Совсем недавно он взял в аренду у «Ньюкасла» 31-летнего нападающего Криса Вуда. Форвард стал 25-м новобранцем клуба в этом сезоне. И, похоже, «лесники» не собираются останавливаться на достигнутом. По информации СМИ, они хотят подписать в ближайшем будущем либо Доминика Ливаковича, либо Кейлора Наваса.

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Впрочем, в приобретении голкипера команда из Ноттингема действительно остро нуждается. Дело в том, что совсем недавно получил травму её основной вратарь — Дэн Хендерсон. Англичанин выбыл на месяц из-за повреждения. На замену ему у «лесников» есть только Уэйн Хеннесси.

35-летний валлийский вратарь провёл в нынешнем сезоне только четыре матча во всех официальных турнирах на клубном уровне. В двух из них подопечные Стивена Купера одержали победы. Обыграли они «Гримсби Таун» (3:0) из Второй лиги Англии и сильно сбавивший обороты «Тоттенхэм» (2:0).

В двух других матчах «лесники» потерпели разгромные поражения. Сначала они уступили во встрече с «Манчестер Юнайтед» (0:3) в АПЛ. Затем проиграли в матче с располагающимся на предпоследнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа «Блэкпулом» (1:4) в Кубке Англии.

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Сдаётся, «МЮ» ждёт очередная уверенная победа. Благодаря грамотному руководству Эрика тен Хага и не только «красные дьяволы» сейчас выглядят одними из главных фаворитов чемпионата Англии. За последние 11 матчей во всех официальных турнирах они потерпели только одно поражение.

Уступили манкунианцы во встрече с лидирующим «Арсеналом» (2:3). Также они сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). При этом в обоих случаях «МЮ» потерял очки, пропустив под самый занавес игр (на 90-й и 90+1-й минутах). Во всех остальных матчах он выиграл, в частности в матчах с «Фулхэмом» (2:1) и «Манчестер Сити» (тоже 2:1).

Не последнюю роль в результатах «красных дьяволов» сыграл Маркус Рашфорд. Сейчас он пребывает на пике собственной формы. Нападающий забил больше всех голов после ЧМ-2022 в топ-5 лигах Европы. На его счету пять мячей (и одна результативная передача) в последних шести турах АПЛ, три гола в двух встречах Кубка лиги и один в Кубке Англии.

Скорее всего, в предстоящем матче Рашфорд вновь порадует классным выступлением и результативностью, а «МЮ» одержит победу. Много ли будет голов — трудно предположить, ведь это всё-таки только первый матч. Потому предлагаем проверить просто победу гостей за коэффициент 1.72.

Совсем недавно бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри отметил, что Эрик тен Хаг за шесть месяцев у руля «МЮ» достиг очень многого. Также француз поделился мнением, что если клуб даст голландцу год и поработает на трансферном рынке, то манкунианцы будут играть в более привлекательный футбол, чем при легендарном сэре Алексе Фергюсоне.

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Заявление, конечно, очень громкое. Однако прогресс «красных дьяволов» при тен Хаге действительно весьма впечатляет. Они имеют хорошие шансы закончить сезон в зоне Лиги чемпионов, а также выиграть пару трофеев, в частности Кубок лиги Англии. До медалей, по сути, осталось рукой подать.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 25 января 2023 года

Без Дина Хендерсона «Ноттингем Форест» разгромно уступил даже клубу из Второй лиги Англии. Также он потерпел сокрушительное поражение в последней очной встрече. Скорее всего, в этот раз «лесники» вновь проиграют. «Манчестер Юнайтед» активно прогрессирует при Эрике тен Хаге. «Красные дьяволы» обыгрывают почти всех без разбору. Пожалуй, именно они являются главными претендентами на победу в турнире.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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