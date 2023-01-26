Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: ставка Надежды Петровой на матч Australian Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Australian Open Елена Рыбакина – Виктория Азаренко.



Ставка: победа Рыбакиной с форой (-2.5) за 1.66.



«Полагаю, что многие хотели бы увидеть белорусский финал, но, честно говоря, мне в это не очень-то и верится. Да, Арина Соболенко, может быть, и выйдет в главный матч турнира, а вот Виктория Азаренко – вряд ли. И дело даже не в ней, а в том, что Елена Рыбакина находится в идеальной форме. Она уверенно добралась до полуфинала и готова продолжить свою победную серию дальше. Тем более что до финала остался лишь один шаг, а для победы на турнире – два. Но пока нужно ей думать о том, как обыграть Азаренко.



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У Рыбакиной на нынешнем турнире провалов не было, а вот у Азаренко были сбои, в том числе в игре с теми, кто ей явно уступает. И пусть она в четвертьфинале показала хороший теннис, переиграв в двух сетах американку Джессику Пегулу, всё равно фаворитом предстоящего матча я считаю Рыбакину. Вике тяжело будет выдержать ритм своей соперницы. Поэтому моя ставка на победу Рыбакиной с форой (-2.5) гейма», — сказала Петрова.



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