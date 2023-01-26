«Адмирал» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Сибирь».
Ставка: «Адмирал» не проиграет и ТБ 4.5 за 3.80.
«Матчем во Владивостоке «Сибирь» начинает своё дальневосточное турне, в котором сыграет по два раза с каждым из соперников. Примечательно, что турне это идёт в очень даже щадящем режиме, с матчами исключительно через день. А если учесть, что следующий соперник новосибирцев «Амур» нынче ещё доигрывает на Западе и на Дальний Восток прибудет гораздо позже «Сибири», то и тут у гостей всё выглядит прилично.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но для начала два матча с «Адмиралом», который прилично держался всю прошедшую часть регулярного сезона, набрал много аплодисментов и лайков, но под конец сдулся, потерпел четыре поражения подряд и теперь занимает на Востоке седьмое место. Пока ещё относительно безопасное, но если и дальше будет так же пачками проигрывать, то ведь адская четвёрка снизу может и нагнать.
То есть совсем уж проигрываться в хлам даже лидеру своей конференции «Адмиралу» недопустимо. Как минимум один матч надо брать, а лучше брать оба, но тут уже как пойдёт. Пока же идёт так, что, несмотря на родную узкую площадку и ещё более родные трибуны, «Адмирал» отнюдь не является фаворитом предстоящего матча. Потому что «Сибирь» банально выглядит мощнее.
Из-за этой узкой площадки я не стану прогнозировать совсем уж низовой матч – всё-таки забивать на ней гораздо легче и «бабочек» в обе стороны залетает куда больше. Поэтому предположу игру с тоталом, который превысит 4.5. А по итогам этого матча «Адмирал» наберёт минимум одно очко, то есть как и не продует в вышеупомянутый хлам в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 11.22.
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