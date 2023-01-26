«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон» и «Питтсбург».



Ставка: ТБ 6 за 1.93.



«Обсудим матч регулярного сезона НХЛ, в котором «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом». Это просто хоккейное эль-класико. Овечкин против Кросби. Овечкин уже вернулся на лед и даже забил в ворота «Колорадо» 811-ю шайбу. Овечкин уже в строю и наверняка выйдет на матч против «пингвинов», а это уже совсем другой расклад, тем более что играют в «Вашингтоне».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Однако надо признать, что в последнее время «Вашингтон» выглядит не очень хорошо. Причем играла команда лучше до того, как в состав вернулся Бэкстрём и другие лидеры. «Вашингтон» дважды проиграл «Филадельфии», проиграл «Вегасу» и «Колорадо». Были и победы, но не над топ-командами.



«Питтсбург» также играет средненько. Были недавно два спаренных матча с «Оттавой». Они оба проиграли. Я бы не стал гадать победителя в этой игре. Исторически тут всегда накал. Как раз кураж был в недавнем матче «Питтсбурга» у Кросби, Летанга и Малкина. Они в овертайме обыграли «Флориду». Это была крутая и зажигательная игра.



Думал поставить на победу «Питтсбурга», но мне кажется, что тут в первую очередь будет много шайб. Вратари тут не выдающиеся. Выбрал вариант с ТБ 6. Мне кажется, что команды должны показать яркий атакующий хоккей. Может быть будет даже много драк, но гадать над штрафами я не хочу», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 11.22.



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