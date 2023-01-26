«Вашингтон» — «Питтсбург». Овечкин забуксует

37-летний форвард забивает, несмотря ни на что. Однако Малкина и Кросби ему в одиночку на остановить.

27 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.25. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 27 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (27.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 27 января состоится девять матчей. В одном из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне померяются силами «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

За последние девять игр в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» потерпел только четыре поражения. Причём дважды он уступил в овертайме — во встречах с ощутимо прибавившей на последнем отрезке сезона «Оттавой» (4:5 ОТ) и идущим на третьем месте в Восточной конференции «Нью-Джерси» (1:2 ОТ).

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В основное время подопечные Майка Салливана проиграли «Виннипегу» (1:4), который подходил ко встрече лишь с одним поражением в семи играх, и «Каролине» (1:2), располагающейся на втором месте в сводной таблице НХЛ. В общем, соперники у них были явно не из слабаков.

Также «пингвины» одержали две победы в овертайме — в матчах с «Анахаймом» (4:3 ОТ) и «Флоридой» (7:6 ОТ). Хотя в обоих случаях они вполне могли выиграть в основное время. Команда из Питтсбурга безоговорочно владела инициативой. За эти две встречи она нанесла целых 83 броска в створ ворот.

Наиболее интересна встреча с «Флоридой». Дело в том, что она стала для живой легенды «Пингвинз» Криса Летанга первой после травмы и потери отца. Несмотря на отсутствие игровой практики целый месяц и события в жизни, именно 35-летний хоккеист стал главным героем встречи с «Пантерз».

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Защитник набрал четыре очка. Он отметился двумя результативными передачами, а также двумя голами, один из которых стал победным. Больше всего помогали хоккеисту Евгений Малкин и Сидни Кросби. Оба набрали по три очка (забросили по одной шайбе и отдали по два ассиста).

«Вашингтон», в свою очередь, после великолепно проведённого декабря, сильно сбавил обороты. В последних девяти матчах в регулярке он одержал победы только в трёх. Причём в двух из них с располагающимися в самом низу сводной таблицы НХЛ командами — «Коламбусом» (1:0) и «Аризоной» (4:0).

Также «столичные» обыграли в овертайме «Айлендерс». Во всех остальных встречах они потерпели поражения в основное время, в том числе в последних двух играх — с «Вегасом» (2:6) и «Колорадо» (2:3). Примечательно, что в матче с «Голден Найтс» не принимал участия из-за повреждения капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Насколько серьёзна травма россиянина — пока неизвестно. Овечкин отбегал 23 минуты в последней встрече с «Колорадо» и даже отметился заброшенной шайбой. Однако в послематчевом интервью он признался, что не был на 100% здоров. Надеемся, в ближайшем будущем его самочувствие будет улучшаться.

К слову, заброшенная шайба в ворота «Эвеланш» стала для Александра исторической — 447-й на выезде. Таким образом, россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим хоккеистом в истории НХЛ по заброшенным шайбам в гостевых матчах. А его отставание от всё того же Гретцки в списке лучших снайперов лиги составляет 83 шайбы.

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Впечатляет, но результативность Александра в последнее время не помогает «Вашингтону» избегать неудач. Из последних 13 встреч в регулярке подопечные Питера Лавиолетта выиграли только пять. При таком раскладе куда больше верится в гостей. Поставить на победу «Пингвинз» в матче можно с коэффициентом 2.12.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 27 января 2023 года

«Вашингтон» очень плохо выступил в последних девяти встречах в регулярном чемпионате НХЛ. Даже стараний Овечкина ему уже не хватает. Питеру Лавиолетту необходимо что-то менять. У «Питтсбурга» в отличном тонусе пребывают сразу несколько лидеров. Результаты, соответственно, гораздо лучше. В преддверии грядущего матча гости смотрятся попросту предпочтительнее.

Ставка: победа «Питтсбурга» в матче за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Овечкин: не буду говорить, что я на 100% здоров.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Питтсбург» с коэффициентом 3.80.

Овечкин обогнал Гретцки и стал рекордсменом НХЛ по голам на выезде.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Динамо» Мн с коэффициентом 2.17.