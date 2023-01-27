«Металлург» — «Ак Барс»: смотреть онлайн матч КХЛ, прямая трансляция

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск.
Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.27. На победу казанцев эксперты предлагают коэффициент 3.10.
Букмекеры сомневаются, что матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, тотал меньше 4.5 шайбы — также за 1.90.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
«Вашингтон» фотографией Овечкина поздравил Гретцки с днём рождения.
Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 2.70.
Василевский — рекордсмен НХЛ по победам в первых 400 матчах в лиге.
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.20.
- 27 января 2023
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 25 января 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00