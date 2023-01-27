ЦСКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 27 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Амур».
Ставка: «Амур» не проиграет и ТБ 4.5 за 6.62.
«Вообще-то, если кто не знает, ЦСКА проиграл три последних матча. Московскому «Динамо», «Торпедо» и СКА. А «Амур», на минуточку, четыре последние игры выиграл, причём три на выезде – во Владивостоке, Новосибирске и Нижнекамске. Ну и кто в предстоящем матче фаворит, я вас спрашиваю.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Но это всё шуточки, а если серьёзно, то определённые шансы у хабаровчан всё-таки имеются. Не будем забывать, что в предыдущем туре армейцы провели тяжелейший матч в Питере, но даже это не главное. Действующий чемпион по определению не сможет качественно настроиться на «Амур» — по крайней мере, с самого начала матча. Вот в этом и заключается главный шанс дальневосточников: сумеют они забить, желательно не одну, а больше, и после этого выдержать армейский штурм, когда всё вокруг будет гореть и взрываться, – будет им удача и очки в Москве.
Понятно, что «Амур» будет в меру сил игру «сушить». Поэтому можно достаточно легко предположить, что заброшенных шайб будет не так уж и много, но они всё-таки будут. То есть тотал что-то вроде выше 4.5. Дальше возьму на себя наглость предположить, что по итогам матча «Амур» всё-таки сумеет набрать хотя бы одно очко, то есть не проиграет в основное время. Авось и до овертайма доиграется, в котором ЦСКА традиционно выйдет в четыре полевых игрока…» — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
«Вашингтон» фотографией Овечкина поздравил Гретцки с днём рождения.
Прогноз на матч «Локомотив» — СКА с коэффициентом 2.70.
Василевский — рекордсмен НХЛ по победам в первых 400 матчах в лиге.
Прогноз на матч «Автомобилист» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.20.
- 27 января 2023
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 января 2023
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
- 25 января 2023
-
19:30