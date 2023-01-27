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ЦСКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 27 января

ЦСКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 27 января
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Амур».

Ставка: «Амур» не проиграет и ТБ 4.5 за 6.62.

«Вообще-то, если кто не знает, ЦСКА проиграл три последних матча. Московскому «Динамо», «Торпедо» и СКА. А «Амур», на минуточку, четыре последние игры выиграл, причём три на выезде – во Владивостоке, Новосибирске и Нижнекамске. Ну и кто в предстоящем матче фаворит, я вас спрашиваю.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но это всё шуточки, а если серьёзно, то определённые шансы у хабаровчан всё-таки имеются. Не будем забывать, что в предыдущем туре армейцы провели тяжелейший матч в Питере, но даже это не главное. Действующий чемпион по определению не сможет качественно настроиться на «Амур» — по крайней мере, с самого начала матча. Вот в этом и заключается главный шанс дальневосточников: сумеют они забить, желательно не одну, а больше, и после этого выдержать армейский штурм, когда всё вокруг будет гореть и взрываться, – будет им удача и очки в Москве.

Понятно, что «Амур» будет в меру сил игру «сушить». Поэтому можно достаточно легко предположить, что заброшенных шайб будет не так уж и много, но они всё-таки будут. То есть тотал что-то вроде выше 4.5. Дальше возьму на себя наглость предположить, что по итогам матча «Амур» всё-таки сумеет набрать хотя бы одно очко, то есть не проиграет в основное время. Авось и до овертайма доиграется, в котором ЦСКА традиционно выйдет в четыре полевых игрока…» — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

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