«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Англии 27 января

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.83.
«1/16 Кубка Англии. Знаковая игра. «Манчестер Сити» долгое время был лидером чемпионата Англии. Но в этом году «Арсенал» идёт на первом месте, показывает очень хорошую игру.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Это будет не просто матч за 1/8 Кубка, но ещё и важная проверка в плане психологии. Кто же всё-таки главная команда Англии?
Кроме того, соревнуются Гвардиола и его ученик Артета. Думаю, что ни одна из команд не будет играть вторым номером. Полагаю, что голов будет много.
Думаю, что победу одержит «Сити», который по игре и по футболистам гораздо сильнее», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 9.10.
Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.20.
«Зенит» предложил «Ньюкаслу» приобрести Малкома.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 1.59.
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