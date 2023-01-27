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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Англии 27 января

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Англии 27 января
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.83.

«1/16 Кубка Англии. Знаковая игра. «Манчестер Сити» долгое время был лидером чемпионата Англии. Но в этом году «Арсенал» идёт на первом месте, показывает очень хорошую игру.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это будет не просто матч за 1/8 Кубка, но ещё и важная проверка в плане психологии. Кто же всё-таки главная команда Англии?

Кроме того, соревнуются Гвардиола и его ученик Артета. Думаю, что ни одна из команд не будет играть вторым номером. Полагаю, что голов будет много.

Думаю, что победу одержит «Сити», который по игре и по футболистам гораздо сильнее», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.10.

Прогноз на матч «Альмерия» — «Эспаньол» с коэффициентом 3.20.

«Зенит» предложил «Ньюкаслу» приобрести Малкома.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» с коэффициентом 1.59.

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