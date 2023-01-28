Артур Бетербиев — Энтони Ярд: во сколько начало, где смотреть онлайн, прогнозы и ставки

В ночь с 28 на 29 января состоится бой Артур Бетербиев — Энтони Ярд. Боксёры сразятся за титул чемпиона в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Бойцовский вечер будет проведён на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

В прямом эфире поединок покажут на ESPN+.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уверены в победе Бетербиева и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.11. Ставки на победу Энтони Ярда принимаются за 6.80. Аналитики считают, что поединок не продлится всю дистанцию: поставить на тотал больше 7.5 раунда можно за 2.05, а тотал меньше 7.5 раунда идёт за 1.69.

Артур Бетербиев провёл 18 поединков в профессиональной карьере и выиграл их все нокаутом. Российский спортсмен является действующим чемпионом по версиям WBC, WBO и IBF. Его последний бой состоялся 18 июня прошлого года с Джо Смитом. В этом поединке Артур Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.

Энтони Ярд выходит на ринг в профессиональных боях с 2015 года, одержав за это время 23 победы и два раза потерпев поражения. Последний раз боксёр дрался 19 ноября прошлого года со Стефани Койковым, выиграв нокаутом.

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