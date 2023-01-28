«Кадис» — «Мальорка»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» – «Мальорка» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: тотал меньше 2 мячей за 1.70.
«19-й тур испанской Ла Лиги, и отправляемся мы на стадион «Рамон де Карранса», где «Кадис» принимает своих соперников. «Кадис», находящийся в зоне вылета, будет играть с «Мальоркой».
В прошлом туре «Мальорка» одержала важную для себя победу со счётом 1:0 над «Сельтой». Вообще, матчи «Мальорки», как правило, получаются малорезультативными. То же самое можно сказать и про «Кадис». Да, «Кадис» не уступает дома на протяжении шести матчей подряд в чемпионате, но занимает предпоследнее место по набранным очкам в этом сезоне. «Мальорка» в гостях особой стабильностью не отличается, хотя были яркие победы над «Вильярреалом» и «Валенсией».
Думаю, будет очень упорный матч. «Мальорка» редко играет «верхи», да и «Кадис» с трудом забивает в нынешнем сезоне. Самый оптимальный вариант на этот матч – «тотал меньше 2.5 мяча», но уж больно скромный коэффициент – 1.40. Поэтому я бы сыграл «тотал меньше 2 мячей» за 1.70. Здесь хотя бы есть за что поболеть. Хотя редкий случай, когда ждёшь от матча голов, а болеть будешь за «низовую» ставку.
Всё располагает, всё говорит о том, что команды мало забивают и достаточно неплохо играют в обороне. Голов много быть не должно».
Экспресс с коэффициентом 8.80.
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