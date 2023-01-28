«Жирона» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Жирона» — «Барселона».
Ставка: победа «Барселоны» всухую за 2.74.
«Жирона» достаточно уверенно смотрится после возобновления чемпионата по результатам и до прошлого тура не проигрывала четыре матча кряду. Однако и качество оппозиции в этот период у коллектива было, прямо скажем, не самое высокое. Встреча с более классным «Вильярреалом» сразу же показала, что конкурировать с топами таблицы команде ещё рановато, хотя против сине-гранатовых настрой у футболистов будет запредельным.
Лучшие прогнозы на Примеру.
Что касается самой «Барселоны», то здесь всё очень стабильно и солидно. Клуб после каникул не сбавил обороты, продолжает возглавлять таблицу Примеры и является основным претендентом на титул в этом сезоне. Каталонцы хороши по всем линиям, особенно радуя практически эталонным качеством обороны. Шесть пропущенных мячей в 17 матчах — отличный показатель надёжности в защитных построениях.
На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и всё завершится предсказуемо. Да, «Жирона» выдала неплохой отрезок против равных оппонентов, но здесь ситуация иная и даже забить гранду будет сложнейшей задачей для хозяев поля. Считаю, что «Барселона» не испытает никаких проблем с набором трёх очков и сделает это в своей излюбленной манере, оставив свои ворота в неприкосновенности», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 8.80.
Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.
Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».
Прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 3.05.
Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.
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