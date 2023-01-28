Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Жирона» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

«Жирона» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Жирона» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» всухую за 2.74.

«Жирона» достаточно уверенно смотрится после возобновления чемпионата по результатам и до прошлого тура не проигрывала четыре матча кряду. Однако и качество оппозиции в этот период у коллектива было, прямо скажем, не самое высокое. Встреча с более классным «Вильярреалом» сразу же показала, что конкурировать с топами таблицы команде ещё рановато, хотя против сине-гранатовых настрой у футболистов будет запредельным.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Что касается самой «Барселоны», то здесь всё очень стабильно и солидно. Клуб после каникул не сбавил обороты, продолжает возглавлять таблицу Примеры и является основным претендентом на титул в этом сезоне. Каталонцы хороши по всем линиям, особенно радуя практически эталонным качеством обороны. Шесть пропущенных мячей в 17 матчах — отличный показатель надёжности в защитных построениях.

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и всё завершится предсказуемо. Да, «Жирона» выдала неплохой отрезок против равных оппонентов, но здесь ситуация иная и даже забить гранду будет сложнейшей задачей для хозяев поля. Считаю, что «Барселона» не испытает никаких проблем с набором трёх очков и сделает это в своей излюбленной манере, оставив свои ворота в неприкосновенности», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.

Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».

Прогноз на матч «Эмполи» — «Торино» с коэффициентом 3.05.

Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.

«Жирона» — «Барселона». Как же скучно без Левандовского «Жирона» — «Барселона». Как же скучно без Левандовского
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023