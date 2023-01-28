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«Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Беларуси
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.98.

«В предыдущем туре минчане в гостях оторвались на «Куньлуне», которому уже давно ничего не нужно. И даже снова впрыгнули в зону плей-офф Западной конференции. «Ну, молодёжь, не усидит – так и мелькает, так и мелькает», — писал Михаил Жванецкий в бессмертном «Собрании на ликёро-водочном заводе». Подозреваю, что скакать туда-сюда-обратно минчане будут до самого конца регулярки, тем более что на троих – со «Спартаком» — это делать гораздо интереснее, чем с одной «Северсталью».

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Но «Торпедо» — это вам совсем не «Куньлунь». «Торпедо» играет, и в предыдущем туре, в Москве, оно вывернуло «Спартак» не только мехом внутрь, но ещё и всухую. И наверняка собирается нечто подобное повторить и в Минске.

По сути, есть два варианта развития событий, и выбирать его придётся «зубрам». Они могут поиграть с «Торпедо» в открытый хоккей и тем самым сразу подписать себе смертный приговор, поскольку за поражение 5:8 очков всё равно не дадут. Во втором варианте «Динамо» может выкатить «автобус» и лечь костьми. Тогда нас ждёт что-то вроде 2:1, опять-таки в пользу автозаводцев, но тут у «зубров» появляется шанс зацепиться за очко.

Поскольку из двух возможных вариантов только один даёт хозяевам какие-то призрачные шансы, предполагаю не слишком богатый на заброшенные шайбы матч с тоталом, не превышающим 6.5. По итогам этого матча «Торпедо» наберёт два очка, но вполне может одно оставить Минску», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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