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«МЮ» — «Рединг»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/16 финала Кубка Англии

«МЮ» — «Рединг»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/16 финала Кубка Англии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Кубка Англии «МЮ» — «Рединг».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-2) за 1.71.

«Ман Юнайтед», у которого восемь побед в десяти последних матчах, только что на классе разобрался с «Ноттингем Форест», выиграв 3:0 в гостях. Наверняка будет проведена ротация, всё-таки рисковать основой при таком графике особого резона нет. Но не думаю, что это повлияет на исход противостояния. У тен Хага и ближайший резерв достаточно боеспособен для того, чтобы разобраться с явно уступающим в классе соперником. Выйдет команда, похожая на ту, что разгромила «Чарльтон», и добьётся, как кажется, похожего результата.

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«Рединг», середняк Чемпионшипа, не побеждает уже в четырёх турах, а в последнем был разгромлен «Стоуком» 0:4. Так что шансов на сенсацию, прямо скажем, здесь немного», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Прогноз на матч «Бавария» — «Айнтрахт» с коэффициентом 2.73.

Дуарте: был впечатлён, какой большой клуб «Спартак».

Сёмин: не могу сказать, кто лучше — Промес или Малком.

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