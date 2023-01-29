«Эмполи» — «Торино»: результат матча Серии А, кто победил, какой счёт, как сыграл Миранчук

28 января состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» играл в гостях с «Эмполи». Игра завершилась со счётом 2:2.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 37-й минуте Себастьяно Луперто открыл счёт после передачи Рэзвана Марина. На 69-й минуте забил уже сам Марин, а в качестве ассистента выступил Франческо Капуто.
На 82-й минуте Самуэле Риччи отыграл один мяч, отличившись после передачи Перра Схюрса, а спустя три минуты Антонио Санабрия сравнял счёт после передачи Алексея Миранчука.
«Торино» остался на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков в 20 матчах сезона-2022/2023.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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