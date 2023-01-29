Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эмполи» — «Торино»: результат матча Серии А, кто победил, какой счёт, как сыграл Миранчук

«Эмполи» — «Торино»: результат матча Серии А, кто победил, какой счёт, как сыграл Миранчук
Комментарии

28 января состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Торино» играл в гостях с «Эмполи». Игра завершилась со счётом 2:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 37-й минуте Себастьяно Луперто открыл счёт после передачи Рэзвана Марина. На 69-й минуте забил уже сам Марин, а в качестве ассистента выступил Франческо Капуто.

На 82-й минуте Самуэле Риччи отыграл один мяч, отличившись после передачи Перра Схюрса, а спустя три минуты Антонио Санабрия сравнял счёт после передачи Алексея Миранчука.

«Торино» остался на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков в 20 матчах сезона-2022/2023.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.

Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».

Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023