«Жирона» — «Барселона»: результат матча Примеры, кто победил, какой счёт, как сыграли

28 января состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играла с «Жироной».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Первый тайм прошёл под полным преимуществом футболистов «Барселоны». Каталонцы владели мячом 63% игрового времени и нанесли восемь ударов по воротам (три точные), но не смогли открыть счёт.
Вторая половина матча проходила по тому же сценарию, но в этот раз с забитыми мячами. На 61-й минуте встречи после неудачного выноса мяча голкипером Пауло Гассанигой хавбек «Барселоны» Педри с трёх метров поразил ворота соперника.
Матч завершился со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых. На 90+7-й минуте главный тренер «Жироны» Анхель Мичел получил красную карточку за споры с арбитром.
Экспресс с коэффициентом 10.38.
Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.
Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».
Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.
Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».
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