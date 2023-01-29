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«Жирона» — «Барселона»: результат матча Примеры, кто победил, какой счёт, как сыграли

«Жирона» — «Барселона»: результат матча Примеры, кто победил, какой счёт, как сыграли
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28 января состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играла с «Жироной».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый тайм прошёл под полным преимуществом футболистов «Барселоны». Каталонцы владели мячом 63% игрового времени и нанесли восемь ударов по воротам (три точные), но не смогли открыть счёт.

Вторая половина матча проходила по тому же сценарию, но в этот раз с забитыми мячами. На 61-й минуте встречи после неудачного выноса мяча голкипером Пауло Гассанигой хавбек «Барселоны» Педри с трёх метров поразил ворота соперника.

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых. На 90+7-й минуте главный тренер «Жироны» Анхель Мичел получил красную карточку за споры с арбитром.

Экспресс с коэффициентом 10.38.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.75.

Агент Малкома сообщил, что бразилец останется в «Зените».

Прогноз на матч «Наполи» — «Рома» с коэффициентом 2.40.

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк перешёл в «Антверпен».

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