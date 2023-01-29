«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».



Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.53.



«Тихой сапой, поочерёдно «подъев» всех конкурентов, «Ак Барс» выбрался на второе место в Восточной конференции. Несъеденной осталась только «Сибирь», которая идёт в том же графике, что и казанцы. Но почему-то кажется, что в самое ближайшее время «Ак Барс» съест и её.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А уж «Трактор», который бросает своих болельщиков то в жар, то в холод, «Ак Барс» обязан не просто есть, а жрать без соли вместе со шнурками. Потому что если челябинцы ничего не могут отжать у «Барыса», то с «Ак Барсом», да ещё в Казани, им делать просто-напросто нечего. Кроме как выступить поставщиком очков для «больших татар» на их прямом пути к лидерству в конференции.



Понятно, что в качестве турнирно обречённого «Трактор» будет кусаться и царапаться даже в Казани. Но в его нынешнем состоянии даже в прыжке выше головы челябинцы, по моему глубокому убеждению, не способны обыграть «Ак Барс». Который, напомню, прибавляет в каждом матче. Может быть, это не бросается в глаза, может быть, это совсем незаметно, но это действительно так, потому что у Билялетдинова по-другому не бывает.



Прогноз на предстоящий матч лежит на поверхности. Во-первых, мы не увидим большого количества заброшенных шайб, откуда им вообще взяться? И тоталу выше 5.5 взяться тоже неоткуда. Во-вторых, «Ак Барс» наберёт очередные два очка, даже если для этого ему придётся перекусить «Трактор» пополам. Причём наберёт два очка «Ак Барс» в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 10.38.



Прогноз на матч «Амур» — «Сибирь» с коэффициентом 2.65.



Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на раскатку.



Прогноз на матч «Торонто» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.10.