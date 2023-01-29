«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» в 19-м туре Примеры сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Перед тем как «Реал» отправится на клубный чемпионат мира, он встретится с «Реалом Сосьедад». Эти две команды преследуют «Барселону», которая немного оторвалась.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Реал Сосьедад» в последних пяти турах Примеры только выигрывал. Но мы видели, как он мучился в Кубке Испании с «Барселоной», оставшись в меньшинстве. Но даже при таких раскладах у «Реала Сосьедад» были моменты. Я веду к тому, что даже в меньшинстве «Реал Сосьедад» в полном порядке, даже при отсутствии Давида Сильвы.



Интересно, что «Реал Сосьедад», где бы ни играл против «Реала», всегда забивает. Да, может и не выиграть, может и проиграть, но, как правило, «Реал Сосьедад» все же забивает гол.



«Реал» уже показал, что эту команду хоронить нельзя. У «Реала» есть характер, есть силы и возможности даже при наличии травмы восстанавливаться. Карло Анчелотти умеет находить какие-то моменты, правильно выстроить игру. Лидеры сейчас не в лучшей форме, но, когда надо заводиться Винисиус, Себальос отлично вышел на замену. Сейчас сложно поверить в то, что «Реал» может не забить.



Мой прогноз на эту встречу — обе забьют. Статистика к этому подталкивает. Раз уж «Реал Сосьедад» постоянно забивает «Реалу», то почему бы не сделать это и сейчас. Есть в составе гостей исполнители, которые способны огорчить Куртуа», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 10.38.



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