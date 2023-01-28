«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Бензема откроет второе дыхание

29 января состоится матч 19-го тура Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев поля. Поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71, а шансы команды из Сан-Себастьяна оценены в 5.20. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Реал» — «Реал Сосьедад» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.96. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Реал» — «Реал Сосьедад» (29.01.2023)

Матч 19-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» состоится 29 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 мск.

«Сливочные» по результатам 17 туров испанской Примеры потеряли очки в четырёх встречах. Клуб сыграл вничью с «Осасуной» (1:1) и «Жироной» (тоже 1:1), а также проиграл в матче с «Райо Вальекано» (2:3) и «Вильярреалом» (1:2). В итоге подопечные Анчелотти потеряли лидерство. Отставание от «Барселоны» составляет три очка.

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Не в лучшем расположении духа Карим Бензема и его одноклубники вернулись из Саудовской Аравии, где они не сумели защитить титул. Молодые Гави и Педри в компании с опытнейшим Робертом Левандовским увезли Суперкубок в Барселону, обыграв «сливочных» в финале турнира со счётом 3:1.

По возвращении в Испанию подопечные Карло Анчелотти были мотивированы доказать случайность последних неудач. В кубковой встрече с «Вильярреалом» (3:2) они буквально выгрызли победу, уступая по ходу матча со счётом 0:2. Победа в игре с «Атлетиком» в Примере также далась не без труда (2:0). Карим Бензема в середине первого тайма открыл счёт, а окончательный результат на табло установил Тони Кроос — 2:0.

Кстати, в матче с «басками» Карим Бензема забил свой 228-й гол в Примере за «Реал» и по этому показателю сравнялся с Раулем. Криштиану Роналду возглавляет список лучших бомбардиров «сливочных» с 311 забитыми мячами.

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В четвертьфинальной встрече Кубка Испании с «Атлетико» «сливочным» вновь пришлось проявлять характер. Сперва они с огромным трудом сравняли счёт в матче, а затем сломили сопротивление «матрасников» в дополнительное время (3:1).

Карло Анчелотти редко прибегает к ротации состава. Серия изнурительных матчей определённо не прошла для команды бесследно. В грядущей встрече с набравшим отличный ход «Реалом Сосьедад» добиться максимального результата будет непросто.

«Реал Сосьедад» демонстрирует сбалансированный футбол. В последних матчах он выглядел гораздо лучше в обороне, чем в атаке. В восьми матчах после международного перерыва пропустил лишь два мяча, один из них стал роковым — гол Усмана Дембеле поставил крест на выступлениях «Реала Сосьедад» (0:1) в Кубке Испании, а также прервал семиматчевую победную серию с суммарным счётом 16:1.

Для начала не будет лишним отметить, что на родном стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» невозмутим. В текущем сезоне он ни разу не подвёл болельщиков. В девяти матчах «сливочные» выиграли и лишь дважды сыграли вничью. «Баски» сейчас на ходу, но поражение в матче с «Барселоной» в Кубке Испании могло сбить победный импульс.

Гости в значительной степени полагаются на надёжную защиту, но при этом достаточно производительны в атаке. Хозяева подходят к грядущему матчу после серии изнурительных встреч в условиях насыщенного календаря. На этом фоне они могут допускать ошибки в обороне. Отсюда ставка на победу хозяев поля через тотал больше 2.5 мяча за 2.65.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года

«Реал Сосьедад» набрал хороший ход, но поражение в Кубке Испании могло пошатнуть уверенность команды. «Сливочные» не могут позволить себе терять очки. Подопечные Карло Анчелотти постараются реализовать фактор родных стен. Мы считаем, что Карим Бензема с одноклубниками в упорной борьбе смогут продолжить победную серию и борьбу за лидерство в Примере. Отсюда следует ставка на победу «Реала» через тотал больше 2.5 за 2.65.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 7.96.

Прогноз на матч «Марсель» — «Монако» с коэффициентом 3.05.

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Прогноз на матч «МЮ» — «Рединг» с коэффициентом 2.23.

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