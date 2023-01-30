«Брайтон» — «Ливерпуль»: результат матча Кубка Англии, результат матча, кто победил, счёт

В матче 1/16 финала Кубка Англии встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». «Брайтон» одержал победу со счётом 2:1.
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На 30-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот с передачи Мохамеда Салаха. «Брайтон» отыгрался через 10 минут: ответный мяч забил защитник Льюис Данк. Ему ассистировал Тарик Лампти. Победный гол «Брайтона» на 90+2-й минуте забил японский полузащитник Каору Митома.
В предыдущем раунде Кубка Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» разгромил «Мидлсбро» со счётом 5:1, а «Ливерпуль» со второй попытки обыграл «Вулверхэмптон» (1:0, первая встреча завершилась вничью — 2:2).
Экспресс с коэффициентом 9.44.
Прогноз на матч «Витория Гимарайнш» — «Шавиш» с коэффициентом 3.30.
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