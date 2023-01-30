СКА — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и «Торпедо».



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.03.



«Можно сказать, что мы увидим дуэль Жозе Моуринью и Пепа Гвардиолы. Ведь СКА тренирует Роман Ротенберг, который уже проводил параллели между собой и Моуринью. Ну а главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов недавно сказал, что не даёт никому эксклюзивные интервью, потому что перенял это у Гвардиолы.



Лучшие прогнозы на КХЛ.



В общем, вот такая занятная параллель. Если говорить серьёзно, то «Торпедо» будет очень тяжело тягаться с лучшим клубом КХЛ, где очень глубокий состав и прекрасный подбор тренерской лавки. Собственно, мы это видели уже в чемпионате. Давайте отмотаем назад. СКА обыграл «Торпедо» в Нижнем со счётом 6:2 (21 января), ранее тоже было 6:2 в Нижнем Новгороде (26 ноября), а ещё до этого СКА тоже победил в Санкт-Петербурге (3:0), но уже поскромнее.



В общем, СКА легко разматывает «Торпедо» в этом сезоне. Общий счёт в трёх матчах – 15:4 в пользу питерцев. И пусть команда Игоря Ларионова выступает сильно, показывая прогрессивный хоккей, но «Торпедо» против СКА ничего поделать не может», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 9.44.



Прогноз на матч СКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.95.



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Прогноз на матч «Динамо» Мн — «Куньлунь» с коэффициентом 2.40.