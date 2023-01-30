Прогноз на матч Примеры «Вильярреал» – «Райо Вальекано»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Вильярреал» – «Райо Вальекано».



Ставка: обе забьют за 1.84.



«Вильярреал» в полной мере обрёл свою игру и начал добиться стабильно положительного результата. После лёгкого кризиса в октябре, когда «жёлтая субмарина» проиграла три матча из четырёх, она смогла выдать беспроигрышную серию в пять матчей. На этом отрезке команда Кике Сетьена оступилась всего раз, поделив очки с «Сельтой» (1:1), однако эта осечка легко компенсировалась победами над «Валенсией» (2:1) и «Реалом» (2:1).



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Важно отметить, что хозяева стали стабильно забивать, ведь у них по-прежнему достаточно слабая атака – меньше забили лишь четыре команды за пределами зоны выживания. В то же время «Вильярреал» всё ещё второй после лидера «Барселоны» по пропущенным мячам, больше одного гола с октября не пропускал. «Райо Вальекано», в свою очередь, несколько расслабился ко второй половине сезона, хотя ни кадровых, ни глобально игровых проблем у гостей нет.



У них всего одна победа в тех же последних пяти турах. Но забивала минимум гол мадридская команда в семи из девяти предыдущих встречах. Таким образом основной ставкой возьмём «обе забьют» с коэффициентом 1.84.



Экспресс с коэффициентом 9.44.



Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.



«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Хермана Конти.



Прогноз на матч «Удинезе» — «Верона» с коэффициентом 1.90.