«Вильярреал» — «Райо Вальекано». Сетьен хорош!

30 января состоится матч 19-го тура Примеры «Вильярреал» — «Райо Вальекано». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «жёлтой субмарины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех мадридцев оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Райо Вальекано» 30 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Вильярреал» — «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Райо Вальекано» (30.01.2023)

После международной паузы возобновились чемпионаты стран, в частности испанская Примера. На 30 января запланирована встреча, которая закроет программу 19-го тура. На стадионе «Керамика» померяются силами «Вильярреал» и «Райо Вальекано». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Как и обещал бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен, международный перерыв пошёл его новой команде на пользу. За последние пять туров в чемпионате Испании «Вильярреал» не потерпел ни одного поражения. Более того, он всего лишь один раз сыграл вничью — в матче с «Сельтой» (1:1), на выезде.

Наставник «Аль-Насра»: не думаю, что Роналду завершит карьеру в нашем клубе.

Победы «жёлтая субмарина» одержала во встречах с «Эспаньолом» (1:0), «Валенсией» (2:1), мадридским «Реалом» (тоже 2:1) и «Жироной» (1:0). Таким образом, она поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. Теперь у клуба есть дополнительная мотивация — побороться за путёвку в Лигу чемпионов.

Шансы на то, чтобы завершить сезон в топ-4, у «Вильярреала» определённо имеются. Как мы помним, в прошлом сезоне под руководством Унаи Эмери он сенсационно добрался до полуфинала самого престижного европейского клубного турнира. С тех пор состав команды практически не изменился. Большая часть лидеров осталась.

Сохранилась и надёжность в обороне. За 18 туров испанской Примеры «жёлтая субмарина» пропустила всего 13 мячей. Меньше только у лидирующей «Барселоны». Теперь, когда Энрике Сетьен миновал период адаптации, клуб из Вильярреала выглядит одним из главных фаворитов первенства.

Агент: Малком точно остаётся в «Зените».

У «Райо Вальекано» дела обстоят не так здорово. На данный момент он располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. За последние пять туров мадридцы выиграли лишь один раз — во встрече с располагающимся неподалёку от зоны вылета «Вальядолидом» (1:0). Вничью они сыграли с «Сельтой» (0:0) и «Жироной» (2:2).

Поражения подопечные Андони Ираолы потерпели в матчах с «Бетисом» (1:2) и «Реалом Сосьедад» (0:2). Наиболее интересна встреча с «Бетисом». Дело в том, что в ней впервые в этом сезоне сыграл за «Райо Вальекано» Рауль де Томас. Форвард появился на поле на 62-й минуте. Результативными действиями не отметился.

Де Томас присоединился к «пчёлам» ещё в сентябре. Однако из-за того, что переход состоялся после закрытия трансферного окна, пришлось ждать до января. Интересно, что за подписание контракта с результативным нападающим президенту «Райо Вальекано» в буквальном смысле пришлось драться.

Также любопытно, что в двух последних турах Ла Лиги де Томас не попал даже в заявку. Похоже, Андони Ираола не сильно на него рассчитывает. Судя по всему, рукоприкладство было напрасным. Так или иначе, фаворитом предстоящего матча, на наш взгляд, выглядит «Вильярреал». Поставить на его успех можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Если уж «Реал» оказался подопечным Энрике Сетьена по зубам, то менее сильный клуб из Мадрида они наверняка сумеют обыграть. Во всех четырёх последних очных встречах «Райо Вальекано» потерпел поражения. Крайне маловероятно, что на стадионе «Керамика» ему удастся обыграть набравшую отличный ход «жёлтую субмарину».

Прогноз и ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Райо Вальекано» 30 января 2023 года

В отличие от «Райо Вальекано», «Вильярреал» добыл отличные результаты в последних пяти турах в Ла Лиге. Теперь у подопечных Энрике Сетьена есть дополнительная мотивация — сохранить прописку в топ-4. На домашнем стадионе «желтая субмарина» наверняка обыграет «пчёл». История последних очных встреч всецело на её стороне.

Ставка: победа «Вильярреала» за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

Кутепов: обстановка в «Торпедо» отличная, я доволен.

Погребняк: для Малкома трансфер в «ПСЖ» — как сорвать джекпот.

Уткульбаев рассказал, как будет строиться игра «Рубина».

Колосков: я уже сильно устал от этого Дзюбы.