Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка Англии «Дерби Каунти» — «Вест Хэм».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.87.



«Дерби Каунти» в прошлом сезоне из-за финансовых проблем и итоговых санкций лишился 21 очка. Это существенно осложнило борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе. Команда Уэйна Руни финишировала на 23-й строчке и отправилась в Лигу 1. Под руководством Пола Уорна «бараны» в менее конкурентной среде демонстрируют достойные результаты. Команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, и лишь восемь очков отделяют её от прямого билета в Чемпионшип.



Лучшие прогнозы на футбол.



«Вест Хэм» ходит по тонкому льду. По итогам 20 туров АПЛ «молотобойцы» с 18 очками в активе идут на 16-м месте. Лишь одно очко отделяет команду Мойеса от границ красной зоны. Кстати, турнирное положение удалось исправить лишь недавно, переиграв кризисный «Эвертон» (2:0).



Лондонский клуб обладает завидным кадровым потенциалом, в частности в атакующем блоке, однако в текущем сезоне за эффективной игрой подопечных Дэвида Мойеса впереди можно было наблюдать лишь в Лиге конференций. На локальной арене «молотобойцы» скудны на голы. На фоне проблем со здоровьем у Джанлуки Скамакки в результативный футбол от гостей верится ещё меньше. Собственно, футболисты «Вест Хэма» за 20 матчей АПЛ забили лишь 17 голов, что на 9,26 мяча меньше от количества ожидаемых (xG).



При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.



Экспресс с коэффициентом 9.44.



Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.



«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Бенфики» Хермана Конти.



Прогноз на матч «Удинезе» — «Верона» с коэффициентом 1.90.