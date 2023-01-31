«Интер» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Кубка Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» в 1/4 финала Кубка Италии сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.63.



«Сразу несколько матчей вызывают интерес на стадии 1/4 финала Кубка Италии, которые будут сыграны на этой неделе. «Интер» — «Аталанта» — один из них, это точно. Обе команды в великолепной форме сейчас, готовность замечательная. Миланцы испытали проблемы с «Кремонезе» в гостях, но там больше проблема была в том, что забить не получалось. По игре «Интер» был сильнее во всех компонентах.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Аталанта» в последнее время на ходу. «Сампдорию» на классе дожали, забив по голу в каждом из таймов. Но не так давно забивали и пять мячей за матч, и даже восемь. Атака отлично себя ощущает, уверенность есть. Как будто вернулась та «Аталанта», которая всех в себя влюбила.



Рисковать не буду. Очень неоднозначный матч. Но забить должны и те и другие», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 8.25.



Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта» с коэффициентом 2.70.



Иско продолжит карьеру в берлинском «Унионе».



Прогноз на матч «Унион» — «Вольфсбург» с коэффициентом 2.40.