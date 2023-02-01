Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Василия Уткина на матч Примеры

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Василия Уткина на матч Примеры
Комментарии

Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Барселона».

Ставка:«Барселона» забьёт один или два гола за 1.70.

«Текущая форма команд говорит в пользу «Барселоны». К тому же в предстоящей игре сине-гранатовые будут еще более опасны в атаке по сравнению с последними матчами в Ла Лиге, ведь после дисквалификации в их состав вернется Левандовски. Так что каталонцы непременно забьют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако недавняя очная встреча соперников в Суперкубке Испании показала, что «Бетис» вполне может упереться и не дать «Барселоне» одержать очередную победу, тем более что севильцы сыграют дома. Поэтому я предлагаю поставить на то, что гости забьют 1 или 2 гола. Такая ставка прошла в 7 последних матчах каталонцев в чемпионате Испании», — сказал Уткин.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.

«Бенфика» подтвердила трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» за € 121 млн.

Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.

«Бетис» — «Барселона». Левандовски вернётся красиво «Бетис» — «Барселона». Левандовски вернётся красиво
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023