«Бетис» — «Барселона»: прогноз Василия Уткина на матч Примеры

Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч Примеры «Бетис» — «Барселона».
Ставка:«Барселона» забьёт один или два гола за 1.70.
«Текущая форма команд говорит в пользу «Барселоны». К тому же в предстоящей игре сине-гранатовые будут еще более опасны в атаке по сравнению с последними матчами в Ла Лиге, ведь после дисквалификации в их состав вернется Левандовски. Так что каталонцы непременно забьют.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Однако недавняя очная встреча соперников в Суперкубке Испании показала, что «Бетис» вполне может упереться и не дать «Барселоне» одержать очередную победу, тем более что севильцы сыграют дома. Поэтому я предлагаю поставить на то, что гости забьют 1 или 2 гола. Такая ставка прошла в 7 последних матчах каталонцев в чемпионате Испании», — сказал Уткин.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.
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Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.
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