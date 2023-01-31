«Бетис» — «Барселона». Левандовски вернётся красиво

1 февраля состоится матч 17-го тура Примеры «Бетис» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех севильцев оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Бетис» — «Барселона» 1 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Бетис» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона» (01.02.2023)

После международной паузы возобновились чемпионаты стран, в частности испанская Примера. На 1 февраля запланирована перенесённая встреча 17-го тура. На стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье померяются силами местный «Бетис» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

На данный момент «Бетис» пребывает не в лучшем тонусе. За последние девять туров в чемпионате Испании он одержал только три победы. Обыграл «Реал Сосьедад» (2:0), «Райо Вальекано» (2:1) и «Хетафе» (1:0). Вничью сыграл с «Кадисом» (0:0), «Севильей» (1:1) и «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Черышев: я никогда не отказывался от выступлений за сборную России.

Поражения подопечные Мануэля Пеллегрини потерпели во встречах с «Атлетико» (1:2), располагающейся неподалёку от зоны вылета «Валенсией» (0:3) и «Эспаньолом» (0:1). Кроме того, они совсем недавно вылетели из Кубка Испании, уступив во встрече 1/8 финала с «Осасуной» (2:2, по пенальти 2:4).

Не удалось преуспеть зелёно-белым и в Суперкубке страны. В полуфинале они проиграли в матче как раз с «Барселоной» (2:2, по пенальти 2:4). Удастся ли «Бетису» отомстить каталонцам за обидное поражение? В этот раз на их стороне будет поддержка многотысячного домашнего стадиона, но шансов всё равно немного.

«Барселона» находится в потрясающей форме. Её беспроигрышная серия насчитывает уже 13 матчей. При этом во всех восьми последних встречах во всех турнирах подопечные Хави одержали победы, в частности в игре с «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании. Сине-гранатовые не оставили «сливочным» никаких шансов.

Суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака».

Также возглавляющие турнирную таблицу Ла Лиги каталонцы в последних трёх турах обыграли «Атлетико», «Хетафе» и «Жирону» (во всех трёх случаях 1:0). Без проблем, в частности атакующего плана, не обошлось. Хотя это и неудивительно, ведь ни в одной из этих встреч не смог принять участия из-за дисквалификации Роберт Левандовски.

Зато лучший бомбардир не только «Барселоны», но и чемпионата Испании сможет сыграть в предстоящем матче (дисквалификация закончилась). И что-то подсказывает, что победу в нём одержат сине-гранатовые. У них более сильный состав, а также имеется дополнительная мотивация — чемпионская гонка с «Реалом». Отрыв от «сливочных» уже солидный — пять очков, но расслабляться рано.

Предлагаем поставить на победу «Барселоны» за коэффициент 1.67. К сожалению, во встрече последнего тура с «Жироной» травму получил один из лидеров сине-гранатовых — Усман Дембеле. Потеря серьёзная, но если уж без Левандовского они справлялись, то и без француза наверняка сумеют обыграть «Бетис».

У каталонцев самая надёжная оборонительная линия в чемпионате Испании. За 18 туров они пропустили лишь шесть мячей. Домашние стены вряд ли спасут «Бетис» от неудачи. В шести из восьми последних очных встреч они потерпели поражения в основное время. Причём трижды зелёно-белые уступили, играя дома.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Бетис» — «Барселона» 1 февраля 2023 года

«Бетис» нестабилен. Он добыл не лучшие результаты в последних девяти турах чемпионата Испании, а также провалился в Кубке и Суперкубке Испании. «Барселона» за 18 туров в Примере потерпела только одно поражение и два раза сыграла вничью. Пропустила за этот отрезок времени меньше всех. Теперь, когда Хави вновь может рассчитывать на подспорье лучшего бомбардира первенства, в очередную победу каталонцев верится без особого труда. Расклад сил и история последних очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа «Барселоны» за коэффициент 1.67.

Экспресс с коэффициентом 10.80.

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в «Верону».

Слуцкий: разговор с Талалаевым стал причиной срыва перехода Дзюбы в «Торпедо».

Зимний кубок РПЛ. Главные интриги турнира.

Иско продолжит карьеру в берлинском «Унионе».