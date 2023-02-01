«Торпедо» – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» – «Салават Юлаев».
Ставка: «Торпедо» не проиграет и ТМ 6.5 за 1.75.
«Нижегородцы привезли из Санкт-Петербурга достаточно неожиданные очки, поскольку не побеждали там с 2015 года. Матч, безусловно, получился сверхтяжелым, да еще ушел за пределы основного времени, но позитив от победы наверняка перекроет не только послематчевую усталость, но и лишние сутки отдыха у «Салавата».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Если судить по результатам, то обе команды находятся на подъеме. У уфимцев действующая серия из трех побед подряд, у нижегородцев она и вовсе достигает четырех побед. Если учесть, что в единственном «междусобойчике» нынешнего сезона, который прошел, естественно в Уфе, автозаводцы выиграли, то они превращаются в приличного такого фаворита, сломать которого на глазах собственной публики будет весьма проблематично.
В чем можно быть уверенным, так это в низовом матче. В обоих командах есть, кому забивать. Но есть и кому обороняться. Конечно, хозяева будут иметь игровую инициативу и нестись вперед. Ну, так Уфа отбиваться умеет. Поэтому вряд ли тотал в предстоящей игре будет выше 6,5.
Что же касается результата, то тут я сделаю весьма скромный прогноз. Предположу, что в предстоящем матче нижегородцы наберут минимум одно очко, то есть, не проиграют в основное время. Возможно, мой прогноз был бы более смелым, но уж больно хорошо «юлаевцы» в последние годы играют в Нижнем Новгороде. А история, она ведь незримо нависает над командами, какими бы они конкретно сейчас ни были», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.
Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.
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