ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Куньлунь».



Ставка: победа ЦСКА за 1.29.



«Если кто забыл, то «Куньлунь» выиграл у ЦСКА в нынешнем сезоне два матча из трёх. Причём те два матча, которые красно-синие продули, шли с интервалом в десять дней и вызвали немало хохота у прогрессивного человечества.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но не будем заморачиваться теми поражениями ЦСКА. Во-первых, это было давно и неправда, как принято говорить. И ЦСКА тогда был в штормовом состоянии, и «Куньлунь» выглядел вполне прилично и ещё на что-то там претендовал. Самое главное заключается в том, что в шести последних междусобойчиках этих соперников побеждают исключительно хозяева. В том числе три раза «Куньлунь», как бы дико это ни выглядело.



То есть тут со всех сторон, как ни крути, преимущество на стороне армейцев. Правда, сами армейцы запросто могут помножить его на нуль, если выйдут на матч «на прямых ногах». А вот это, кстати, может быть запросто. В принципе, если в первом периоде китайцы чемпионам немного напихают, это даже пойдёт тем на пользу. Но ведь могут напихать не в первом, а в третьем периоде, а потом лягут костьми у своих ворот. Как, собственно говоря, делали в тех двух играх нынешнего сезона, которые у ЦСКА выиграли.



Но я очень надеюсь, что на этот раз до цирка на конной тяге дело не дойдёт. И даже если китайские товарищи откроют счёт в матче, то это будет их локальный успех накануне глобальной неудачи. Поэтому жду пусть и невеликий в голевом отношении матч с тоталом, который не превысит 7.5. А по итогам этого матча ЦСКА должен набрать два очка, причём должен сделать это в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 3.99.



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