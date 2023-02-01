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«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Торпедо» и «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.07.

«Никто такого не ждал, что «Торпедо» к началу февраля будет идти вторым во всей лиге (78 очков). Но это произошло, и лучше нижегородцев только СКА (91).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Причём «Торпедо» в последнем матче обыграло СКА в Санкт-Петербурге (2:1 по буллитам), оставив в запасе ведущую тройку форвардов.

Да, это впечатляет. Команда Игоря Ларионова творит какие-то невероятные вещи. Поэтому можно поверить даже в то, что «Торпедо» обыграет и «Салават Юлаев».

Уфимцы идут шестыми на Востоке, но надо сказать, что «СЮ» победил в трёх последних матчах – с «Ак Барсом» (2:1 ОТ), «Северсталью» (4:1) и «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

А как эти команды играли между собой в чемпионате? 13 октября в Уфе победило «Торпедо» (2:1 по буллитам). И это единственный ориентир, который у нас есть. И это было слишком давно, ещё в прошлом году.

Тем не менее я думаю, что «Торпедо» не будет фаворитом в матче с «Салаватом Юлаевым». И поверю скорее в победу гостей, потому что за это дают жирный кэф и такой исход вполне реален.

Я бы в этом матче взял кэф 2.07 на то, что «Салават Юлаев» одержит победу даже в дополнительное время», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 3.99.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.

Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.

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