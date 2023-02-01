«Бетис» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры 1 февраля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Бетис» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» за 1.71.



«Бетис» несколько утратил хватку в последних турах и стал часто терять очки, добыв всего две победы в пяти прошлых матчах чемпионата. Севильцы потеряли несколько позиций и пока идут пятыми, однако конкуренты нагоняют и вполне могут обойти их. Команда стала неважно выглядеть на выезде, да и на своей арене не побеждает уже в трёх официальных встречах, что не прибавляет оптимизма перед приездом лидера.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Барселона», в свою очередь, идёт очень мощно по сезону и только увеличивает отрыв от «Реала», вновь воспользовавшись осечкой «сливочных» в прошлом туре. Это однозначно придаст сил и эмоций каталонцам в выездном противостоянии с не самым простым противником. Сине-гранатовые хороши по всем линиям, и обыграть такой неубедительный «Бетис» им по силам даже на его арене.



На мой взгляд, гости считаются безоговорочными фаворитами поединка, даже учитывая фактор выездного противостояния. «Бетис» пока не может обрести идеальных кондиций и часто ошибается в обороне, чего нельзя сказать о «Барселоне», которая продолжает собирать победы. Я считаю, что каталонцы смогут в спокойной манере добыть три очка, учитывая превосходство в опыте, классе и текущем тонусе», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 3.99.



Прогноз на матч «МЮ» — «Ноттингем» с коэффициентом 2.20.



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Прогноз на матч «Бетис» — «Барселона» с коэффициентом 2.09.