СКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив».
Ставка: победа СКА в матче за 1.61.
«После домашнего поражения от «Торпедо» у СКА внезапно образовалась проигрышная серия. Пока совсем маленькая, всего-то из двух матчей, но, как известно, лиха беда начало. Кстати, началась эта серия с поражения в Ярославле, и вот вам новая встреча с «Локомотивом». Который после той победы с минимально возможным счётом 1:0 успел с таким же счётом проиграть «Автомобилисту».
Лучшие прогнозы на сегодня.
То есть ждать большого количества заброшенных шайб в предстоящем матче не следует априори. Тут, похоже, вообще в основное время можно шайб не ждать, разве что «бабочка» какая-нибудь прилетит или «дурачок» на рикошете заскочит. То есть можно смело рисовать тотал ниже 5.5 и больше этим вопросом не заморачиваться.
А теперь непосредственно результат матча, и это очень интересный вопрос. Потому что решит всё, как мне видится, одна-единственная ошибка. И кто её совершит, неизвестно никому. Я предположу, что совершат её ярославцы, как совершили в домашнем матче с «Автомобилистом». То есть по итогам игры СКА наберёт два очка, но далеко не факт, что при этом питерцы уложатся в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 3.99.
Прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.35.
Кузнецов поднялся на пятое место по победным голам в истории «Вашингтона».
Прогноз на матч «Ак Барс» — «Барыс» с коэффициентом 2.05.
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