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СКА — «Локомотив»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт

СКА — «Локомотив»: результат матча КХЛ, как сыграли, кто победил, какой счёт
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В Санкт-Петербурге в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 2:1 одержали железнодорожники.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Марат Хуснутдинов с передач Дамира Жафярова и Александра Никишина.

На четвёртой минуте второго периода восстановил равенство в счёте Георгий Иванов. На 15-й минуте периода гостей вывел вперёд Михаил Беляев с передач Александра Елесина и Рушана Рафикова.

В третьем периоде команды голов не забили.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Спартак» — «Нефтехимик» с коэффициентом 1.70.

Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic.

Прогноз на матч «Витязь» — «Сочи» с коэффициентом 1.83.

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