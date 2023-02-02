«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Валенсия» в 17-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Реала» и ТБ 1.5 за 1.73.
«Если вы смотрели игру «Реала» с «Реалом Сосьедад», то согласитесь, что «Реал» играл восхитительно, но забить так и не смог. Мяч упорно не лез в ворота, поэтому теперь «Реал» уже на 5 очков отпустил «Барселону» в турнирной таблице.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Что касается «Валенсии», то она сейчас совсем не в порядке. «Реал» может этим воспользоваться, и все то, что не залетело в игре с «Реалом Сосьедад», залетит в ворота «Валенсии». Я бы взял вариант с победой «Реала» и ТБ 1.5», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 7.31.
Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.
Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».
Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.
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