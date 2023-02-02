«Витязь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Сочи».
Ставка: победа «Витязя» за 1.48.
«В предыдущем туре сочинцы выкинули «Спартак» из зоны плей-офф. Бог с ним, со «Спартаком», про которого мы еще поговорим неоднократно. У нас на повестке дня совсем другая игра. В принципе, исход матча ясен, с какой стороны на него не зайди.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Во-первых, «Витязь» выиграл все пять предыдущих «междусобойчиков» текущего сезона. Причем выиграл так, что не оставил сочинцам ни одного, даже самого запселого, очка. И я не вижу никаких причин, по которым подмосковная команда не сможет сделать это в шестой раз. Во-вторых, «Витязю» не помешает подушка безопасности от идущего снизу трио, и лучше варианта придумать просто невозможно. В-третьих, сочинцы в предыдущем туре победили, и теперь будут матчей пять «белыми и пушистыми», переваривая очередную победу. Наконец, в-четвертых, «Витязь» отдыхал на двое суток больше южан, и при этом никуда не ездил.
Вывод: ниже среднего по заброшенным шайбам матч, тотал которого вряд ли уедет за значение 6,5. По итогам матча хозяева наберут два очка, причем сделают это в основное время. В сочинцев, набирающих очки два матча подряд, я пока еще не верю», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 7.31.
Прогноз на матч «Спартак» — «Нефтехимик» с коэффициентом 1.70.
Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic.
Прогноз на матч «Витязь» — «Сочи» с коэффициентом 1.83.
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