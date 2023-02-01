«Витязь» — «Сочи». Южанам даже третьей попытки мало

Третий очный матч этих команд за восемь дней. Два поражения у сочинцев есть, будет третье!

2 февраля 2023 года состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Сочи». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 1.52. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент — 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Сочи» 2 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сочи» — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.10. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Сочи» (02.02.2023)

На 2 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить первой игре вечера между «Витязем» и «Сочи». Матч пройдёт на льду «Арены Балашихи» в Балашихе, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Подопечные Вячеслава Буцаева неплохо проводят последние игры, всего лишь три поражения в 14 матчах. Накануне клуб на своём льду обыграл «Металлург» (2:1 Б). Никита Гончаров вывел хозяев вперёд на 17-й минуте встречи, но Данила Юров из «Металлурга» к 21-й минуте сравнял счёт. Виталий Попов в серии послематчевых бросков поставил точку, реализовав победный буллит.

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Команда сейчас располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 66 очков за 57 встреч, весьма неплохо. Однако отставание от московского «Динамо» всё ещё девять очков, но и «Северсталь», идушая седьмой, отстаёт на шесть очков. Положение неплохое. Однако расслабляться ещё рано. Впереди третий матч с «Сочи» за последние восемь дней, но на этот раз дома.

«Сочи» уволил Сергея Светлова, и пока исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Кокорев. Накануне клуб обыграл в гостях «Спартак» (4:3). Помогли два удаления хозяев в начале первого периода, а гости не стали упускать шанс, к началу второго периода счёт был 3:0 в их пользу. Поквитались за недавнее поражение в гостях (0:2).

До этого в двух встречах подряд клуб уступил «Витязю» с общим счётом 2:7. Конечно, статистика по сезону плачевная. Последнее место в таблице и 23 набранных очка за 56 игр. Увы, на плей-офф рассчитывать не приходится, но клуб старается, пытается давать молодёжи больше игрового времени. Матвей Мичков после перехода в «Сочи» набрал восемь очков в 15 играх.

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«Витязь» более стабилен, плюс Буцаев в этом сезоне уже четыре раза обыгрывал сочинский клуб, пусть только раз на своём льду, но сейчас выпал шанс улучшить статистику. Тем более что история очных встреч насчитывает 33 матча, из которых «Витязь» выиграл в 20.

Преимущество невесомое, но чаша весов на стороне хозяев. Состав не испытывает проблем, находится в зоне плей-офф и даже обыгрывает лидеров. Плюс лишь раз за пять последних игр на льду «Витязя» гости выигрывали. Сейчас же и вовсе говорить о победе «Сочи» не стоит. Во-первых, недавняя смена тренера пока не приносит результатов. Во-вторых, состав слишком молодой и неконкурентоспособен.

У Буцаева лавка более опытных игроков и возрастных. Потому проверим победу «Витязя» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.97. Пусть и в последней очной встрече «Сочи» в первом периоде играл шесть минут в большинстве, но гости смогли дожать. Однако матч получился сложный.

Думается, Буцаев постарается настроить команду на результативный хоккей. Зачастую в очных встречах с голами проблем не было. И сейчас с составами всё хорошо, плюс «Витязь» возвращается к себе, где поддержка трибун будет отличная.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Сочи» 2 февраля 2023 года

Вячеслав Буцаев проведёт пятый матч с «Сочи» в этом сезоне и пока ни разу не проигрывал. Плюс клуб едет домой после серии выездов, а там поддержка трибун. В истории очных встреч перевес на стороне хозяев и неплохая результативность. Смена тренера сочинцам пока не сильно помогла, молодой состав оказался не готов к этому сезону. Потому проверим комбинированный вариант на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Витязя» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 5.84.

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