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«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинал Кубка Италии

«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Артура Петросьяна на четвертьфинал Кубка Италии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Ювентус», после того как получил новости о лишении 15 очков, провёл два матча и пропустил в них пять мячей – три от «Аталанты» и два от «Монцы». Не сказать, что туринцы совсем уж опустили руки – команда вполне нормально двигалась и создавала немало остроты у чужих ворот, но вот после потерь мяча, да и в целом с везением всё было не очень здорово. Наверняка на игру с «Лацио» туринцы соберутся и, по крайней мере, попытаются сыграть на должном уровне.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лацио», такое ощущение, не играл на полную с «Фиорентиной» — всё-таки чуть раньше был матч с «Миланом», а спустя несколько дней четвертьфинал с «Лацио», к которому в команде относятся со всей серьёзностью.

Думаю, игра должна получиться обоюдоострой и зрелищной. «Юве» всего три шага до трофея, который мог бы хоть как-то скрасить впечатление от этого сезона в свете последних новостей. Ну а у «Лацио» достаточно класса, чтобы забить хотя бы раз», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.31.

Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Фенербахче» с коэффициентом 3.50.

Карпин оценил вероятность своего возвращения в «Спартак».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио» с коэффициентом 2.10.

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