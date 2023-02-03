СКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс».
Ставка: ничья за 4.30.
«Между прочим, в настоящий момент у питерцев действующая серия из трёх поражений подряд. А у «Ак Барса» точно такая же серия, но победная. И вообще, у казанцев семь побед в восьми последних матчах, но они почти все какие-то незаметные. Понятно, что, когда в столице Татарстана выносили «Трактор», это трудно было не заметить, но остальные-то матчи «Ак Барс» выигрывает скромненько, в одну шайбочку, а то и за пределами основного времени.
Лучшие прогнозы на КХЛ.
Думаю, нечто подобное – «ноздря в ноздрю» — нам и следует ждать от предстоящего матча. Даже не думаю, а уверен, что в итоге всё решится в одну шайбу. Опять-таки, шайб этих будет немного, «Ак Барс» вовсю соперничает с «Локомотивом» в умении выкатывать «автобус» и в чём-то уже ярославцев превзошёл. Поэтому тотал в Санкт-Петербурге вряд ли превысит 6.5.
Что же касается итогового результата, то есть подозрение, что он не станет ни для кого большим разочарованием. То есть все с этого матча что-нибудь поимеют. Поэтому иду на достаточно редкий для себя прогноз, накаркивая ничью в основное время. Предлагая, что такой результат, вне зависимости от того, чем в итоге всё завершится, на данный момент устроит обе высокие стороны. И питерскую публику, кстати, тоже. Не совсем, но после трёх поражений – хоть как-нибудь», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 8.90.
Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.78.
Тарасенко: вопрос о моём обмене лучше задать генменеджеру «Сент-Луиса».
Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Барыс» с коэффициентом 3.20.
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