СКА — «Ак Барс». Билялетдинов точно волшебник!

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3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.83. Победа казанцев по итогам 60 минут оценивается в 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Ак Барс» 3 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча СКА — «Ак Барс» не получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.42, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.69. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.40. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Ак Барс» (03.02.2023)

3 февраля в регулярном чемпионате КХЛ запланирован интереснейший матч. В Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца» сойдутся лидеры Западной и Восточной конференции: СКА и «Ак Барс». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

Игра СКА в последнее время вызывает много вопросов, прежде всего к тренерскому штабу. Роман Ротенберг открыто объявляет о ротации хоккеистов перед плей-офф, но от этого страдают результаты. Конечно, хозяева обеспечили себе участие в Кубке Гагарина, да и первое место от них не уйдёт, но серия из поражений в трёх матчах может подкосить уверенность хоккеистов в собственных силах.

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Для СКА важно подвести лидеров к плей-офф в отличной физической форме. На постоянном движении и высокой скорости базируется система игры команды. Если хоккеистам не хватает физики, то проседает оборона и резко снижается реализация голевых моментов.

Вероятно, с дисбалансом в физических кондициях клуба связана крайне неудачная серия. Тревожные сигналы для Ротенберга прозвучали после поражений в матчах с «Локомотивом» (0:1 и 1:2) и «Торпедо» (1:2 Б).

На фоне неудач прошла информация о проблемах во взаимоотношениях между Никитой Гусевым и главным тренером. Форвард пропустил несколько матчей, что вызвало недовольство. Тем не менее Ротенберг на пресс-конференции опроверг наличие конфликта.

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В отличие от соперника, в «Ак Барсе» царит отличная атмосфера. После возвращения на пост главного тренера Билялетдинова казанцы выиграли в 12 из 14 матчей. Они восстановили надёжность оборонительной линии и за счёт этого вышли на первое место Востока.

«Барсы» записали в актив 75 очков после 58 матчей и обошли «Сибирь» по дополнительным показателям. Великолепную форму набрали звёзды команды во главе с Александром Радуловым. Весьма вероятно, что «Ак Барс» на финише регулярного сезона демонстрирует лучший хоккей в лиге.

«Ак Барс» и СКА провели 34 личные встречи. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у армейцев 18 побед, а клуб из Казани записал в актив 16 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 100:89 в пользу подопечных Ротенберга.

СКА рано начал готовить своих лидеров к плей-офф и увлёкся ротацией состава. Соперники получают преимущество над потерявшими скорость армейцами, что привело к поражениям в трёх играх. «Ак Барс» набрал крейсерский ход и сметает с дороги соперников. Перспективно смотрится ставка на то, что «Ак Барс» не проиграет, за коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Ак Барс» 3 февраля 2023 года

«Ак Барс» поймал победную волну. Команда великолепно обороняется и бережно относится к реализации моментов. У СКА проблемы с дисциплиной — 554 штрафные минуты. Поскольку реализация численного преимущества – один из козырей подопечных Билялетдинова, у хозяев могут возникнуть большие проблемы. К тому же петербуржцы подсели физически, и они не смогут оказать сопротивления «барсам».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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