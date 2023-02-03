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ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Москве

ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Москве
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА — «Салават Юлаев».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 2.55.

«ЦСКА в последнее время немножко на спаде, но последняя победа над «Куньлунем» внушает оптимизм — надо набирать форму перед плей-офф.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Салават Юлаев» неплохо играл в последнее время, но матч с «Торпедо» из рук вон плохо провела команда. Бывают моменты, когда «Салават Юлаев» вдрызг проигрывает матчи. А вот когда команда играет в системный хоккей, то у неё всё получается хорошо.

Думаю, что ЦСКА сыграет крайне аккуратно в обороне, но какие-то свои моменты реализует. Я бы поставил на то, что ЦСКА выиграет при тотале меньше 5.5. Мне кажется, что будет строгая игра, вратари покажут себя хорошо. ЦСКА умеет делать выводы из своих недочётов», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 8.90.

Прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.78.

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