ЦСКА — «Салават Юлаев». Дома и стены помогают

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.90. На победу уфимцев эксперты предлагают коэффициент — 4.00.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 3 февраля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.84. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Салават Юлаев» Уфа (03.02.2023)

На 3 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание уделим игре между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым», которая пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

ЦСКА Сергея Фёдорова сейчас занимает четвёртую строчку Западной конференции, набрав 78 очков за 57 игр. Столько же очков у ярославского «Локомотива». При этом у красно-синих в последнее время с победами беда, ведь они потерпели поражения в четырёх из шести последних матчей. Накануне же команда дома обыграла «Куньлунь» (7:4).

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Самыми результативными для хозяев сложились второй и третий период, где суммарно клуб забросил шесть шайб. Михаил Григоренко и Тахир Мингачёв отметились дублем. Конечно, для команды эта победа была нужна и результативность хоккеисты поправили, но всё же для Сергея Фёдорова это не соперник.

«Салават Юлаев» располагается на шестой строчке Восточной конференции, набрав 69 очков за 58 игр. В спину дышит «Адмирал» с 66 очками, но «Нефтехимик», идущий восьмым, отстаёт на 10 очков. Задел неплохой, но расслабляться рано.

Накануне уфимцы в гостях уступили «Торпедо» (1:5), а единственную шайбу забросил Егор Сучков. Впереди ещё один серьёзный соперник на выезде. Придётся непросто, но получится ли набрать очки? По силе «Салават Юлаев» уступает армейцам.

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История очных игр, насчитывающая 30 матчей, остаётся за хозяевами. У ЦСКА 18 побед при 12 у гостей. Перевес невесомый, но есть. При этом в Москве гости выиграли в двух из пяти последних встреч. Однако в этом сезоне соперники встретятся впервые. Чаша весов, скорее всего, будет за хозяевами.

ЦСКА дома играет весьма неплохо, потерпев поражение всего в одном из девяти последних матчей. Уфимцы же проиграли в пяти последних встречах на выезде подряд. Потому Сергею Фёдорову такой соперник на руку. Как раз пора заканчивать с лихорадящей серией игр.

Плюс к этому в пяти последних очных встречах тотал был больше 4.5 шайбы за игру. С результативностью порядок, и вряд ли сейчас будут проблемы с этим. Москвичи разогрелись в матче с «Куньлунем». Потому проверим ставку на победу хозяев и тотал больше 3.5 шайбы за 2.28.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев» 3 февраля 2023 года

Красно-синие дома играют отменно и не испытывают проблем, а уфимцы не так стабильны, и в гостях не всё получается. Плюс история очных игр на стороне армейцев. Результативность хозяев также на высоте, потому к победе москвичей добавим тотал.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 3.5 шайбы за 2.28.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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