«Амур» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ, прямая трансляция, по какому каналу покажут

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Авангард». Начало встречи — в 10:00 мск.
Матч в прямом эфире покажут на телеканалах KHL и KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.20. На победу «Амура» эксперты предлагают коэффициент 3.20.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Амур» — «Авангард» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 7.34.
Панарин: у меня 13 голов. Не знаю, почему меня поставили в конкурс на точность.
Овечкин и Кросби выиграли конкурс на самый красивый буллит.
Овечкин занял четвёртое место в конкурсе бросков на силу.
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