«Торпедо» — «Динамо» Мн. Батя в деле!

Сергей Гимаев поделился мнением, что на Ларионова подопечные смотрят с открытым ртом — он их авторитет. Эксперт прав!

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу минчан эксперты предлагают коэффициент — 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск 4 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Динамо» Минск (04.02.2023)

На 4 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Негусто, но скучно не будет. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» и минским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Торпедо» уже обеспечило себе место в плей-офф, но останавливаться не планирует. Накануне клуб дома одержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым» (5:1), ведя в счёте 5:0 уже к 22-й минуте встречи. Эта победа стала пятой подряд. До этого нижегородцы в гостях обыграли СКА (2:1 Б).

Сорокин: в «Айлендерс» все смеются из-за моего английского.

Игорь Ларионов наверняка доволен таким результатом. Клуб идёт на втором месте Западной конференции. Хотя ещё недавно провёл не лучшую серию игр, где победы сменялись поражениями. Благо сейчас состав в хорошей форме и чувствует себя неплохо.

Минское «Динамо» сейчас располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 61 очко за 59 игр. Однако в спину дышит «Северсталь» — с 60 очками за 58 матчей. Ещё есть красно-белые, которые тоже не теряют надежды на попадание в плей-офф с 58 очками.

При этом минчане последние матчи провели неплохо. Обыграли накануне дома «Металлург» (4:2), а до этого «Куньлунь» (3:2). С результативностью порядок. Однако впереди выездной матч, и соперник куда сильнее лихорадящих магнитогорцев и уж тем более хоккеистов из Китая.

Овечкин: с Кросби мы — хорошие друзья, но так было не всегда.

Плюс последняя встреча в Минске, как уже было сказано, осталась за нижегородцами. История очных игр на стороне хозяев: за 42 матча у «Торпедо» было 27 побед, когда у «Динамо» — 15. В этом сезоне соперники также встречались в Нижнем Новгороде, где Игорь Ларионов одержал победу со счётом 5:2.

Сейчас есть возможность этот исход повторить, тем более команда в хорошей физической и моральной форме. Гости выиграли в 4 из 10 последних выездных матчей. Однако в основном минчане обыгрывают равных соперников.

Даже тот факт, что минчане борются за место в плей-офф, не даёт им особого превосходства над нижегородцами. Чаша весов всё равно на стороне хозяев. Тем более что за четыре попытки в сезоне-2022/2023 Крэйг Вудкрофт выиграл лишь раз в Нижнем Новгороде за пределами основного времени. Потому мы бы и сейчас ставили на победу хозяев.

С результативностью у команд порядок, за шесть последних игр в Нижнем Новгороде лишь раз тотал был ниже 4.5 шайбы за матч. Плюс последние результаты команд указывают на отличную игру в нападении, проверим комбинированную ставку на победу «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.32.

Недавно хоккейный эксперт Сергей Гимаев рассказал о секретах «Торпедо», которые помогают выиграть. Он хвалил весь тренерский штаб, а самого Ларионова назвал батей в раздевалке, на которого спортсмены смотрят с открытым ртом. Он действительно для них авторитет!

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск 4 февраля 2023 года

Минчане стараются всеми силами удержаться в зоне плей-офф, конкурируя сразу с двумя соперниками, но впереди «Торпедо» с отменной результативностью и игрой на своём льду. Плюс история очных встреч на стороне хозяев. Игорь Ларионов не собирается отдавать очки и вполне может насолить минчанам. Потому проверим вариант на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

Российский форвард «Ванкувера» Михеев перенёс операцию на колене.

Бывший одноклубник: мы смеялись над Макдэвидом, он не выглядел как спортсмен.

Овечкин поучаствует в конкурсе на самый сильный бросок в Матче звёзд НХЛ.

Овечкин занял 6-е место в списке лучших игроков НХЛ по версии The Athletic.