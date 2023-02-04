Эксперты оценили шансы Фёдора Емельяненко нокаутировать Бейдера за 60 секунд

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).

Предполагается, что бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером начнётся не раньше 5:00 мск 5 февраля 2023 года.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.55. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.55.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам боя предлагают за 70.0.

Этот бой будет реваншем, а в первом поединке победу одержал Бейдер, причём для этого ему хватило всего 35 секунд первого раунда. Если Фёдор сможет отомстить и нокаутирует Райана за 60 секунд первого раунда, сыграет коэффициент 17.0.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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