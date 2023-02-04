Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Кошмар Последнего Императора повторится?

Утром 5 февраля состоится бой за титул чемпиона в тяжёлом весе Bellator между Райаном Бейдером и Фёдором Емельяненко. Начало – не ранее 6:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Bellator Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко 5 февраля 2023 года

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитом действующего чемпиона: поставить на победу Бейдера в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Шансы Емельяненко оцениваются в 2.75. На ничью дают коэффициент 51.0. Букмекеры не верят, что бой продлится дольше одного раунда: тотал больше 0.5 раунда идёт за 2.14, а тотал меньше 0.5 раунда – за 1.60.

Анализ и прогноз на бой Bellator Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко (05.02.2023)

На протяжении около 23 лет Фёдор Емельяненко выступал на высоком уровне и дрался с лучшими. Пик его карьеры давно прошёл. Последнему Императору 46 лет, что для любого бойца просто критическая цифра. Многие заканчивают карьеру гораздо раньше.

Фёдор решил закончить с боями, но постарается уйти красиво, взяв реванш и титул. Он завершал карьеру и раньше, но тогда Емельяненко хватило всего на три с половиной года. Однако сейчас у него есть шанс закрыть рты всем критикам, но сделать это будет очень сложно.

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Сделать это будет очень тяжело. Фёдор идёт на серии из побед в двух поединках, но Куинтон Джексон и Тимоти Джонсон не идут ни в какое сравнение с Бейдером. Емельяненко дважды нокаутировал двух списанных ветеранов, а сейчас его ждёт бой с действующим чемпионом, который четыре года назад выиграл в бою с Фёдором нокаутом за 35 секунд.

Райан Бейдер недолго оставался со статусом двойного чемпиона. Уже через полтора года Бейдера нокаутировал Вадим Немков, ученик и представитель команды Емельяненко. Райан потерял титул в полутяжёлом весе, но до сих пор является лучшим в тяжёлом дивизионе. Год назад он защитил титул в бою с ещё одним учеником Фёдора – Валентином Молдавским.

Тут легко прослеживается разница в форме и возрасте между бойцами. Бейдер — это уже другое поколение. Американец на семь лет младше, он на равных конкурирует с учениками Фёдора, бьётся за пояса и до сих пор чемпион. Емельяненко в основном встречается с ветеранами. Даже этот бой за титул он получил больше из уважения и ради громкой вывески для промоушена.

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По большому счёту расклад сил в этой паре мы увидели ещё в первом их бою. С тех пор ничего не поменялось, в пользу Фёдора уж точно. Наоборот, он стал ещё старше, медленнее, и у него год простоя. Бейдер дрался стабильно, сосредоточившись на выступлениях в тяжёлом весе.

У самого Райана довольно почтенный возраст, ему 39 лет, но в последних боях, даже с молодыми соперниками, это не сильно ощущалось. Бейдер продолжает отлично бороться, а Фёдор в последних боях очень редко использовал своё самбо. Удар у американца тоже хорош, хоть и побеждает он нокаутом редко.

Прогноз и ставки на реванш Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко 5 февраля 2023 года

У Фёдора всегда есть шанс один раз хорошо попасть и закончить бой, но против всего превосходства Бейдера этот шанс котируется очень слабо. Пять раундов тоже явно в плюс Райану, ведь он часто проходит полную дистанцию в своих боях. Емельяненко в шести последних поединках не доходил до второго раунда, и есть сомнения, что ему хватит физики. Впрочем, это вряд ли понадобится, расклад сил в паре таков, что Бейдер без проблем может закончить всё уже в первом раунде.

Ставка: победа Райана Бейдера в первом раунде за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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