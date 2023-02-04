«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» всухую за 2.18.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«Эвертон» продолжает падение вниз и уже практически достиг дна таблицы, опережая последний «Саутгемптон» лишь по дополнительным показателям. Это однозначно добавит мотивации «ирискам» перед приездом лидера, но качество их футбола настолько низкое, что одного этого фактора для успеха явно не хватит. Ливерпульцы очень плохи в атаке и имеют худшую результативность в чемпионате.

«Арсенал», в свою очередь, продолжает удерживать за собой верхнюю строчку турнирной таблицы и имеет пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити» при одной игре в запасе. Победа в Ливерпуле позволит «канонирам» обеспечить себе более комфортное преимущество над конкурентами, и прибудут они исключительно за тремя очками. Лондонцы опасны в любой локации и очень здорово смотрятся в защитных построениях, пропустив лишь один мяч в трёх прошлых выездах.

На мой взгляд, в этой паре фаворит очевиден и ждать интриги от встречи не стоит. «Эвертон» уступает по всем параметрам лондонцам и вряд ли сможет долго сдерживать атаки соперника. «Арсенал» будет очень мотивирован и заряжен на успех, и я считаю, что гости смогут спокойно взять три очка, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Мой прогноз — победа «Арсенала» всухую за коэффициент 2.18».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

Антон Миранчук: давно не помню таких игроков, как Пиняев.

Месут Озил решил завершить карьеру.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.50.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вест Хэм» с коэффициентом 3.50.