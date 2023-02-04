Прогноз Ивана Штыркова на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер.

Ставка: победа Фёдора Емельяненко решением судей за 17.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бои Фёдора – это всегда громкое событие, даже историческое для мировой аудитории. Любое появление Емельяненко в клетке – галактическое событие. Тем более реванш. Прощальный бой должен нести особую значимость, поэтому должен быть положительный финал. Легенда должна уйти на победной ноте.

Судить сложно, потому что предыдущий бой долго не продлился, а попадания в тяжёлом весе бывают у каждого, независимо от того, легенда ты или нет. Прозевал – и тебя добили, а ты сильнее в каком-то моменте: функционал, техника или что-то ещё.

Низкий поклон Фёдору, потому что он выбрал достойного соперника. Мог бы со своим влиянием найти кого-то менее конкурентного, но у него есть незаконченное дело. Дай бог, чтобы Фёдор был в отличной форме, насколько позволяет возраст, здоровье и подготовка, и пусть в этот бой вложится весь опыт, всё везение и все микронюансы, которые нужны для победы.

И он закончит свою нереальную историю в ММА. И это будет наша победа, потому что не раз говорили, что, если дерётся Федор, дерётся вся Россия. Это не громкие слова, это реально так. Бой пройдёт все раунды, и бой Емельяненко заберёт. У меня чуйка, что это будет жёсткая и эпичная история, которая закончится положительно для Фёдора и для нас.

Я очень надеюсь, что со стороны Бейдера будет жёсткая недооценка Фёдора и это будет один из тех нюансов, который сыграет на стороне российского бойца. Выйти и вырубить такого бойца за 35 секунд – не всегда хорошо. Это не показатель, что «я настолько его лучше». Иногда приходится благодарить бога».

Экспресс с коэффициентом 7.34.

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