«Интер» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А

Известный телекомментатор Виктор Гусев сделал прогноз на миланское дерби «Интер» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.65.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Можно говорить о попытке реванша за Суперкубок Италии. Тогда «Интер» добился разгромной победы и взял трофей. Для «Милана» сейчас ситуация очень сложная. В предыдущем туре «Милан» проиграл «Сассуло» со счётом 2:5, а это команда, идущая на 17-м месте.

В обороне полный провал, а в созидании команда тоже не выглядела хорошо. Не хватает основного голкипера Меньяна, у которого травма. Надо сказать, что последняя победа «Милана» была 4 января над «Салернитаной». После чемпионата мира «Милан» пропустил во всех матчах.

В личных встречах обе команды в чемпионате забивали в шести из восьми матчей. В шести из этих игр они забивали минимум три мяча. Дерби получается результативным довольно часто. «Интер» на подъёме, а «Милан» без основного голкипера в кризисе. Надежда на Леау и Жиру, хотя и они выручают не всегда. Тем не менее мы вполне можем рассчитывать на голы с обеих сторон».

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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