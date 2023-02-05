Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: результат боя, кто выиграл, в каком раунде

В Инглвуде (США) в ночь на 5 февраля проходил турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за звание чемпиона промоушена в тяжёлом весе между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, американец сохранил пояс чемпиона промоушена в тяжёлом весе.
Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.
Этот бой стал последним в профессиональной карьере Фёдора Емельяненко. Ранее другой российский боец Анатолий Токов единогласным решением судей уступил Джонни Эмблину в поединке за титул чемпиона промоушена в среднем весе.
Экспресс с коэффициентом 7.88.
Махачев: хочу нокаутировать Волкановски.
Емельяненко: я закончил карьеру, спасибо всем.
Костя Цзю: буду доволен, если бой Бетербиева и Бивола не состоится.
- 5 февраля 2023
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:25
-
05:30
-
05:00
-
04:45
-
04:30
-
04:15
-
04:00
-
03:30
- 4 февраля 2023
-
22:00
-
21:15
-
20:00
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45